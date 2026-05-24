「オークス・Ｇ１」（２４日、東京）今村聖奈騎手が騎乗した５番人気のジュウリョクピエロがゴール前で抜け出しＧ１初制覇。ＪＲＡ所属の女性騎手として初のＧ１勝利、さらに女性騎手として初のクラシック制覇の快挙を達成した。２着は３番人気ドリームコア、３着は２番人気ラフターラインズが入った。２冠を目指した１番人気の桜花賞馬スターアニスは１２着に終わった。