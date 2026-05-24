◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル57キロ級決勝で、24年パリ五輪53キロ級王者の藤波朱理（レスター）が永本聖奈（アイシン）を8―0で下し、同階級では初優勝を果たした。藤波は昨年12月の全日本選手権との連勝を飾り、9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。初対戦の永本には序盤に6ポイントを重ね