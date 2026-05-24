お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人さんが、２１日に自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体美を披露しました。 【写真を見る】【 コロチキ・西野 】驚異の肉体美にファン反響「デカくなりましたね」「すごい努力」「かっこいい」西野創人さんは「２年半筋トレしまくった結果」と題し、動画をアップ。 投稿された動画では、日々のトレーニングで、西野創人さんの肉体が、逞しく変化し