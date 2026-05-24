東京都小金井市の住宅に強盗に入る目的でドライバーを所持したとして、警視庁は24日、強盗予備の疑いで、いずれも住所職業不詳の男2人を現行犯逮捕した。うち1人は「交流サイトで闇バイトに応募した」と話している。