「中日−広島」（２４日、バンテリンドーム）広島が相手先発・高橋宏斗から六回に一挙５得点。３点差を逆転し、天敵を攻略した。初回に３点を失って迎えた六回に打線が爆発した。１死から名原が右前打で出塁すると、次打者・菊池が反撃ののろしを上げる２ラン。さらに坂倉が右翼への二塁打、モンテロと大盛が四球を選んで２死満塁になると、持丸が一塁線を破る走者一掃の適時二塁打とした。左翼席の鯉党はお祭り騒ぎとなり、