2026年8月から健康保険証が使えなくなるなど、マイナンバーカードをめぐる制度変更が進む中、生活者の理解はどこまで進んでいるのでしょうか。株式会社スガワラくん（名古屋市中村区）が運営するYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』が実施した「マイナ制度の認知と理解」に関する調査によると、2026年8月から「保険証終了」を知らない人が約4人に1人にのぼるなど、制度の認知や理解にはばらつきがある実態が明らかになり