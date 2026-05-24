地場産業の付加価値の向上などにつなげる国の“地域未来戦略”の計画の応募に向け、新潟県が有識者会議の初会合を開きました。 5月21日の初会合には県の関係部局のほか、経済団体や金融機関の関係者などが出席しました。 【県地域未来戦略有識者会議宍戸邦久 座長】 「（地域未来戦略は）地方から日本の成長を支えていく、軌道に乗せていくことを旨としている」 地域未来戦略は地域ごとに取り組むべき産業を特定し、関連企業