◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第18節福島3―3（PK4―2）松本（2026年5月24日サンアル）J3福島のFW三浦知良（59）は地域リーグラウンド最終戦のアウェー・松本戦にベンチ入りしたものの、出番はなかった。チームは3―3で突入したPK戦に4−2で勝利。勝ち点を18に積み上げ、東地区B組9位で地域リーグラウンドを終えた。第16節の10日磐田戦で、カズは後半43分から途中出場し自身のJリーグ最年長出場記録を59歳2カ月14日に