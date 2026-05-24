◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(24日、横浜スタジアム)この試合をもってチームを離れるDeNAのビシエド選手が7回に代打で登場しました。1−0と1点リードの7回、代打のコールがされると、球場から大歓声。温かい拍手の中で打席に入ります。ヤクルト先発の奥川恭伸投手に変化球で追い込まれると、最後は高めのストレートにバットが空を切りました。やや笑みを浮かべたビシエド選手は、ファンの「ビシエドコール」にお辞儀。両手