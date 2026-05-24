気温が上がってくると、気になるのが服に浮き出る汗ジミや、肌にはりつくベタつきだ。お気に入りのシャツを着たくても、「今日の服、汗ジミ大丈夫かな……」と気になってしまう人も多いはず。そんな悩みから注目されているのが、“インナー感が強すぎない”高機能タイプ。汗をかいてもさらっと着やすく、夏の通勤や外出をぐっと快適に変えてくれる。【写真】「汗ジミ大丈夫かな…」を減らしてくれる夏の必須アイテム、さらっと着