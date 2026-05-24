「ソフトバンク−日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）日本ハムの北山が４点のリードを守れず降板。今季最短の４回８安打６失点だった。初回に野村の左越え満塁本塁打で４点の援護を得てのマウンド。二回は２死走者なしから３連打で満塁とされ、正木に押し出し四球、周東の走者一掃の右翼線三塁打で同点とされた。三回は無死一塁から柳田に中越え勝ち越し２ランを被弾した。「相手打線がしっかり準備していることを