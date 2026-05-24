阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が２４日の巨人戦（東京ドーム）で「１番・三塁」でスタメン出場し、５回にプロ１号２ランを放った。敵地に詰めかけた虎党が熱狂した。０―０の５回、梅野が１号ソロで先制した直後だった。９番・才木が中前打を放ち二死一塁で迎えた第３打席、立石は相手先発・竹丸の１４７キロの直球を完璧に捉えた。白球は高く舞い上がり、右翼スタンドに着弾。雄叫びをあげながら一塁を蹴り、ダ