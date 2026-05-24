ロバーツ監督が佐々木朗希投手（２４）の修正能力と成長に目を細めた。２３日（日本時間２４日）のブルワーズ戦に先発した佐々木は初回に連続二塁打や自らの悪送球で３失点。その後は落ち着きを取り戻し、５回を４安打３失点、２四球、４奪三振の内容で３勝目（３敗）をマークした。１１―３と打線の援護あっての白星となったが、ロバーツ監督からは佐々木への賛辞が止まらなかった。「３失点で切り抜けてその後は落ちついて投