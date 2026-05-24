レッズは２３日（日本時間２４日）の本拠地カージナルズとのダブルヘッダー２戦目で、エリー・デラクルーズ内野手（２４）が５回に１２号３ランを放ち延長１１回７―６でのサヨナラ勝利に貢献。この日の成績を１勝１敗とした。その本塁打に対するファンのセレブレーションが話題となった。三塁側内野席でレッズの大柄な男性ファンが、ハーフガロン（約１・９リットル）の牛乳を飲んでいた。デラクルーズが目の前に来るとそれを