モデルの佐田真由美さん（48）が2026年5月18日、自身のインスタグラムを更新。タイトなデザインの黒スカートコーデを披露した。オールブラックコーデで佐田さんは、「30度になるって！」といい、オールブラックコーデで微笑む姿や、さまざまなポーズをとるショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、デコルテ部分がシアーデザインになった黒いトップスと黒いスカートを着用。サングラスをかけ、腰に手をあてて微笑