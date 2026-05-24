◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）３歳牝馬１８頭立てで争われ、１番人気で松山弘平騎手が手綱を執る桜花賞馬のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、阪神ＪＦからのＧ１・３連勝を狙ったが、道中で口を割るシーンもあり、１２着に敗れた。最優秀２歳牝馬の優勝、桜花賞との牝馬２冠ならともに２３年のリバティアイランド以来だったが、かなわなかった。勝ったのは