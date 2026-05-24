◇大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西８枚目・白熊（二所ノ関）をすくい投げで破り８勝７敗。勝ち越しを決めた。立ち合いからもろ差しになって圧力をかけた。最後は土俵際で左からすくい投げを決めた。今場所の勝ち星の決まり手はは７勝がすべてはたき込み。最後の最後で前に出る相撲で勝ち越しを決めた。「もろ差し？考えてはいました。今場所、一番集中していたと思います。