◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）３歳牝馬１８頭立てで争われ、３番人気でクリストフ・ルメール騎手が手綱を執ったドリームコア（美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、桜花賞９着から樫の女王の座を狙うも抜け出したところを最後に差されて、首差２着に敗れた。今週２０日に病気のため６７歳で死去した萩原清調教師が管理していたが、翌２１日に大竹厩舎に転厩していた。ドリームコ