暑さが増してくると、麦茶などの飲み物の消費が早くなりますね。そんなときにおすすめの、短時間で完成する麦茶レシピをご紹介します。 ▼濃縮麦茶を作る 麦茶を濃く煮出してストックします。飲みたいときに水で薄めるだけと簡単です。 ▼香り高い麦茶を作る 耐熱容器に少ない熱湯を入れてふたをし、数分蒸らしてから水で薄めます。香り高い麦茶が短時間で完成。 ▼電子レンジで安全に作る 耐熱カップに麦茶パックと水を入れ