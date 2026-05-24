２４日、救助活動に当たる救援隊員。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶5月24日】中国重慶市永川区は23日夜から24日未明にかけて豪雨に見舞われ、1人が死亡、17人が行方不明となった。区の水害救援対策本部が明らかにした。現在は全力の救助活動が進められている。２４日、救助活動に当たる救援隊員。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）