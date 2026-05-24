◇明治安田J1百年構想リーグ第18節水戸1―3川崎F（2026年5月24日ケーズデンキスタジアム水戸）水戸は川崎Fに敗れて4連敗を喫し、東地区9位で地域リーグラウンドを終えた。序盤から試合を優位に進めながらシュートの精度を欠き、後半13分に自陣右のクロスから隙を突かれて先制点を奪われた。同30分、FW渡辺新太が強烈なミドルシュートをゴールネットに突き刺したものの、VARの末にシュート直前のMF仙波大志のプレーで