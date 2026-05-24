会談を終え、ジャイシャンカル外相（右）と握手を交わすルビオ米国務長官＝24日、ニューデリー（AP＝共同）【ニューデリー共同】ルビオ米国務長官は24日、インド首都ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談し、米印関係は「世界で最も重要なパートナーシップだ」と述べた。米国がインドの宿敵パキスタンに接近していることや、インドによるロシア産原油購入で関係が冷え込んでいた。両政府は相互不信を払拭し、台頭する中国を