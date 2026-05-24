江戸時代末期の幕臣・小栗忠順の功績を伝える「小栗まつり」が24日、群馬県高崎市で開かれた。小栗は2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主人公。訪れた人は市内の東善寺にある墓に手を合わせるなどし、幕府の要職歴任や日本の近代化への尽力といった偉業に思いをはせた。功績を紹介する地元の一般社団法人「小栗上野介顕彰会」が主催。祭りでは、関連書籍の販売や大河ドラマの時代考証を担当する教授による講演会などが行わ