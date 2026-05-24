大相撲夏場所千秋楽の24日、十両は日大出身で東6枚目の一意（大阪府出身、木瀬部屋）が西ノ龍を寄り切り、12勝3敗で初優勝を果たした。来場所の新入幕が確実。6勝1敗の7人による優勝決定戦となった幕下は19歳の碇潟（京都府出身、伊勢ノ海部屋）が制覇。三段目は7戦全勝同士の決定戦で旭富士（モンゴル出身、伊勢ケ浜部屋）が元十両の木竜皇（千葉県出身、立浪部屋）を下し、序ノ口、序二段に続いて3場所連続制覇を遂げた。