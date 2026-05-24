３歳牝馬（ひんば）クラシック最終戦のオークス（ＧＩ・芝２４００メートル）が２４日、東京競馬場で行われ、ジュウリョクピエロが優勝した。騎乗した今村聖奈（２２）は、日本の女性騎手で初めてＧＩレースを優勝した。２着にドリームコア、３着にはラフターラインズが入った。