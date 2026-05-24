アンジャッシュ・渡部建が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストはサッカー元日本代表・柿谷曜一朗氏。柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約。卓越したテクニックと創造性にあふれた数々のプレーで「天才」と呼ばれ、日本サッカー界の将来を担う存在として注目されてきたが、プロ入り当初は出場機会が限られていたという。「（試合