5月25日（月）の『徹子の部屋』に、薬丸裕英が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年2月に60歳の節目を迎えた薬丸。10代の頃から知る黒柳徹子を前に、還暦を迎えた心境や「人生の第二のスタート」への意気込みを語る。誕生日当日には、家族がサプライズでお祝いをしてくれたという。ハワイやヨーロッパなど、世界各地に散らばる5人の子どもたちが父のために極秘帰国。さらに総勢50名が駆けつけた盛大なパーティ