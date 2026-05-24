ハンセン病訴訟の控訴断念から25年です。参議院議員の谷合正明さん（公明党）に、今後の展望などを聞きました。 【写真を見る】谷合正明 参議院議員（公明党）「『新しい政治の受け皿を作っていく』ことが私たちの目標」【国会報告】 ──ハンセン病訴訟の控訴断念から、25年の時が経ちました。谷合正明さんは活動される中で、これをどのように見られていますか。 （谷合正明さん）「控訴断念から25年の節目であります。全国に1