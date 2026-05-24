明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド最終節が24日に行われ、水戸ホーリーホックと川崎フロンターレが対戦した。EAST8位の水戸ホーリーホックが、6位の川崎フロンターレをホームに迎えた一戦は、拮抗した展開のままスコアレスで折り返したなかで、58分に後者が先制点を挙げる。左サイドをオーバーラップしたDF三浦颯太のクロスに対して、エリア内で収めたFW持山匡佑が、振り向きざまに左足を振り抜く。相手DFにリフレ