16歳の少女がメンバーに名を連ねるガールズグループにとって、「ビキニボディ」という歌詞表現は果たして相応しいものなのだろうか。【写真】堂々と“パンツ見せ”も…過激さ増す韓国女性アイドル衣装日本出身メンバーも所属する韓国女性グループ「VVS（ブイブイエス）」のコンセプトをめぐり、海外のファンの間で懸念の声が広がっている。議論の的となっているのは、VVSの楽曲『V.V.$』に盛り込まれた一節だ。当該の楽曲には「Pil