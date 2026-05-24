明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド最終節が24日に行われ、ファジアーノ岡山とセレッソ大阪が対戦した。岡山は90分で勝利すれば4位、C大阪は90分で勝利すれば2位が確定する大一番。試合の均衡が破れたのは開始8分、C大阪が先制に成功する。ペナルティエリア右でスルーパスに抜け出した横山夢樹が、角度のないところから右足一閃。ファーのゴール左上に強烈な一撃を叩き込み、2試合連続ゴールを記録した。その後は