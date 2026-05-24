前田大然と旗手怜央が所属する名門セルティックは現地５月23日に開催されたスコティッシュカップの決勝で、２部のダンファームリンとハムデン・パークで対戦。３−１で快勝し、５連覇を飾ったリーグ戦に続いて２冠を達成した。CFで先発出場した前田はこの試合でも躍動。スコアレスで迎えた19分には、ロングボールに反応し、巧みな抜け出しから見事なループシュートを決めてみせた。これで７試合連続ゴール。７戦９発という絶