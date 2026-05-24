卓球の国際大会「WTTコンテンダーラゴス」は24日、女子シングルスの決勝が行われる。世界ランキング14位の橋本帆乃香（デンソー）は、同12位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦する。昨年に続く連覇を狙う橋本に対し、第1シードとして臨んだ大藤も順当に勝ち進んだ。ラゴスの地で、日本人同士が優勝を争う。 ■橋本は貫録の“オールストレート” 今大会、日本勢が上位シードに名を連ねる中で