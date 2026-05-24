りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝は24日、横浜アリーナでGAME2が行われ、長崎ヴェルカは琉球ゴールデンキングスに66対60で勝利し、1勝1敗のタイとしました。日本一をかけたGAME3は26日午後7時5分から行われます。