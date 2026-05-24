■バスケットボール・Bリーグ1部 プレーオフ チャンピオンシップ決勝 第2戦（2戦先勝方式） 長崎66ー60琉球（24日・横浜アリーナ）バスケットボールBリーグの年間王者を決めるチャンピオンシップ決勝・第2戦が行われ、長崎ヴェルカ（西地区1位）が琉球ゴールデンキングス（西地区3位）に勝利し、勝敗を1勝1敗のタイに戻した。5季連続でファイナルに進出した琉球とBリーグ参入からわずか5季で初のファイナルの舞台に立った長崎の一