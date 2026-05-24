アメリカで卵子提供と凍結を同時に行うプログラムに参加したAyaさん（32）。現地での様々な体験を経て、心境の変化があったという。【映像】卵子提供、採卵当日の様子ニュース番組『わたしとニュース』では、採卵当日の様子やその結果、そして人生における新たな選択肢について、タレントのSHELLYとともに深掘りした。■卵子提供＆凍結を同時にやってみた結果は卵子提供プログラムでのマッチングや様々な検査、提供先の家族