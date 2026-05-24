レスリングの明治杯全日本選抜選手権最終日は24日、今秋の愛知・名古屋アジア大会や世界選手権（カザフスタン）の代表選考会を兼ねて東京・駒沢体育館で行われ、女子はパリ五輪53キロ級金メダルの藤波朱理が57キロ級決勝を制し、連勝を153に伸ばした。50キロ級で同五輪3位の須崎優衣や62キロ級の尾崎野乃香も昨年の全日本選手権に続いて優勝し、いずれも両大会の代表権を得た。男子はともに五輪王者でフリースタイル65キロ級の