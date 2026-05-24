東京芝2400メートルで決戦中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。歴史的勝利に、競馬ファンも絶賛だ。道中は中団を追走したジュウリョクピエロと22歳の今村。直線は末脚全開で、先に抜け出したライバルをとらえた。ゴールの瞬間、22歳は小さく拳を握った。関係者と喜びを分かち合うと、涙