＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館【映像】気品が違う“着物姿”の女性著名人が降臨大相撲千秋楽、注目の三段目優勝決定戦の最中、向正面に別格の気品漂う着物姿の女性著名人が降臨。「気品がすごい」「美しすぎる」などファンが騒然となった。そのシーンは7戦全勝で迎えた三段目六枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と三段目七十七枚目・木竜皇（立浪）の優勝決定戦で起こった。旭富士は昨年11月に初土俵を踏んだ