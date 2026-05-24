２３日午後１時３５分頃、大阪府東大阪市東花園町の住宅で、男性が死亡しているのを警察官らが発見した。遺体は腐敗しており、電気コードが体に絡まった状態だった。この家に住む高齢男性とみられ、府警河内署は身元の確認や死因を調べる。同署の発表によると、同日午後、高齢男性の親戚から「しばらく連絡が取れない」と同署に電話があった。遺体は２階のリビングで見つかった。玄関は施錠され、室内に荒らされた形跡はなかっ