フジテレビの動画配信サービス・FODのPPV(ペイ・パー・ビュー)で、鈴木保奈美主演の舞台『エクストリーム・シチュエーションコメディ(kcal) 汗が目に入っただけ』が、6月7日19時から配信される。『汗が目に入っただけ』同作は、死んで霊となった母親と、残された家族の通夜直前の悲喜こもごもを描く異色のお葬式コメディ。主演を鈴木保奈美が務め、脚本・演出は劇団「アガリスクエンターテイメント」主宰の冨坂友が手がける。共に