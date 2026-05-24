大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）、３年ぶりに十両復帰した炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両旭海雄（２６＝大島）に浴びせ倒しで敗れ、８勝７敗で場所を終えた。脊髄損傷からの復活を果たし、今場所は初日から５連勝。１４日目に元三役の十両明生（３０＝立浪）を下手投げで破り、十両残留を確実にした。１５日間を終えて「すがすがしいです。やり切りました。今日も気持ちだけで、無駄なことは考えず。ケガなく１