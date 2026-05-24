ぐっすりと気持ち良さそうにお昼寝をしていた猫さん。思わず聞き入ってしまう、“豪快ないびき”をかいていたそうで…？ とびっきりの癒しを届けてくれた猫さんの姿は、記事執筆時点で10万回再生を突破。「爆音のぷーぷーでかわいすぎたw」「途中うっふふってなるのおもろw」「休日のお父さんじゃんw可愛いなぁ♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：お昼寝する猫→イビキをかいていると思っ