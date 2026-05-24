SNSで305万回以上表示され8.8万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんが置いていたものに猫パンチを繰り出す黒猫の姿。見守るSNS民からは「異常に臭いとか？」「変な生き物とでも思ってるのかしら」などのコメントが集まっています。 【動画：2匹の猫が『警戒していたもの』とは……『まさかの光景』】 ビビりながら攻撃中 X（旧Twitter）アカウント「なご」に投稿されたのは、警戒しながらも果敢に猫パンチを繰り出す