猫が使う5つのアイテムの最適な置き場所 1.トイレ 猫はトイレの最中に、誰かに邪魔されるのをとても嫌がります。洗濯機のような大きな音がする場所や、人の出入りが激しい場所を避け、部屋の隅など、静かで猫自身が周囲を見渡せる場所に置いてあげると安心します。 2.食器 猫は本能的に、食べ物や飲み水が排泄物で汚れるのを嫌うため、トイレからはできるだけ（理想は2mほど）離して置くのがおすすめです。