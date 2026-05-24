昨年あたりから人気が高まっている半袖ジャケット。暑い季節でも軽やかに羽織れ、こなれ感も演出できる優秀アイテムです。【しまむら】では、1,639円とは思えない高見えデザインの半袖ジャケットが登場。きれいめ派にもカジュアル派にも取り入れやすいのが魅力です。今回は、そんな半袖ジャケットを使ったおしゃれコーデをご紹介。ぜひ着こなしの参考にしてみて。 お仕事スタイルにもぴったり！ 上品きれいめコーデ