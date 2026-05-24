ハル・シティが昇格プレーオフ決勝で劇的勝利イングランド2部ハル・シティは現地時間5月23日、昇格プレーオフ決勝でミドルスブラを1-0で下し、2016-17シーズン以来9シーズンぶりのプレミアリーグ昇格を決めた。後半31分から途中出場した25歳のMF平河悠が左足のクロスで後半アディショナルタイムの劇的決勝点を演出。見事なテクニックにSNS上では称賛の声が上がっている。3位から6位クラブによって争われる昇格プレーオフ。6位