◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今年１月の兵庫クイーンセレクションで、兵庫競馬史上最年少となる１７歳９か月（記録が電子化された１９７３年以降の記録）で重賞制覇を果たしたのが小谷（こたに）哲平騎手（１８）。師匠は２３年のＪＢＣスプリントを制したイグナイターを管理したことでも知られる新子雅司調教師（４８）。父は現役ジョッキーの小谷周平騎手（４０）ということもあり、デビュー前から大きな期待を寄せら