◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）３歳牝馬１８頭立てで争われ、２番人気でダミアン・レーン騎手が手綱を執ったラフターラインズ（美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、フローラＳ・Ｇ２制覇から樫の女王の座を狙ったが、３着に敗れた。馬名の意味は、バラの品種名。４代母に秋華賞３着のロゼカラーがいる”バラ一族”で、３代母のローズバドはオークスと秋華賞、エリザベス女王