歌手の和田アキ子（７６）が２４日、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」にゲスト出演した。フジテレビ系の競馬番組出演は１９９６年１１月以来、実に３０年ぶり。この日は牝馬クラシック２冠目のＧ１・オークス。東京競馬場への来場は国歌を斉唱した２００４年のジャパンカップ以来という。ＭＣのＤＡＩＧＯから「女王」と紹介された和田は、３歳牝馬ナンバーワン決定戦となるメインレースになぞらえ、自らを「最強牝馬」と